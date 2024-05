Roma, tassista viene rapinato da un uomo travestito da clown. Le immagini della rapina – Il video

Un tassista romano è stato derubato questa notte in zona Pietralata-Tiburtino. L’uomo ha ricevuto una chiamata alle 3.30 dal servizio taxi del 3570. Arrivato a destinazione ha caricato la cliente, ma prima che mettesse in moto l’auto a bordo è salito un uomo con la maschera da clown e un coltello. Era un complice della donna che nel frattempo aveva estratto una seconda arma. La vittima – come si vede dal video della webcam del mezzo che ha ripreso l’aggressione – ha consegnato il portafoglio ai malviventi che poi, riporta Il Messaggero mostrando le immagini, si sono dileguati. Immediato l’intervento della polizia che, grazie anche alla descrizione della coppia fornita dall’autista, è riuscita a rintracciare i due – entrambi italiani – ponendoli in arresti per rapina aggravata in concorso. Oggi il processo per direttissima.

