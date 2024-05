Johnny Depp potrebbe tornare ad essere Jack Sparrow, la conferma del produttore Jerry Bruckheimer

Jerry Bruckheimer e Johnny Depp si sono parlati e l’argomento della discussione è stato il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi. Una notizia che ha scosso di gioia i fan della saga che aspettano dal 2019 novità riguardo questo nuovo progetto nel quale la Disney aveva annunciato non sarebbe stato incluso proprio Johnny Depp, interprete e in qualche modo creatore del personaggio di Jack Sparrow, per il quale ha anche ricevuto nel 2004 una nomination agli Oscar. L’attore americano per un lungo periodo è stato bandito da diversi progetti di Hollywood dopo le accuse di Amber Heard, la sua ex moglie, con la quale è stato coinvolto in un’intensa guerra mediatica e giudiziaria dalla quale è uscito vincitore e che è diventata un documentario molto visualizzato dagli utenti di Netflix di tutto il mondo. Il produttore, stuzzicato sull’argomento da Entertainment Tonight, ha risposto senza esitazioni: «Se dipendesse da me, ovviamente lo rivorrei. Lo adoro, è favoloso, un bravo attore e un buon amico…È un artista incredibile e ha un look unico. Ha creato Jack Sparrow!». Al momento le opzioni sul tavolo sono due: un reboot della saga, un’operazione simile a quella effettuata su Top Gun con Tom Cruise per intenderci, e un nuovo Pirati dei Caraibi con Margot Robbie (Barbie) come protagonista con conseguente riavvio del franchise. In entrambi i casi la Disney sarebbe entusiasta di riavere Johnny Depp in squadra. Fonti vicine all’attore riportate da People confermano lato suo che ci sarebbero buone possibilità che la cosa vada in porto se il progetto è giusto.

