Perché questa foto di un palestinese ferito con tre gambe è falsa

Prosegue la narrazione per sostenere che i palestinesi inscenino disastri e feriti attraverso set cinematografici e make up. Circola una foto che mostra palestinese ferito in sedia a rotelle con tre gambe, di cui una sicuramente falsa. L’immagine, così diffusa, viene considerata l’ennesima prova della cosiddetta “Pallywood”, ma si tratta di un fotomontaggio realizzato per screditare i palestinesi.

Per chi ha fretta

L’immagine presenta un piede in più, deforme e con un pollice troppo grosso rispetto al normale. Tipico errore dell’AI.

La foto originale è stata pubblicata su Twitter/X il primo aprile e l’uomo non riporta tre gambe.

L’uomo in sedia a rotelle è stato ripreso anche da Al Jazeera.

Analisi

Ecco uno dei post che condividono l’immagine in Italia:

LO CHIAMAVANO TREGAMBE! #Pallywood #bugiepalestinesi #propagandapalestinese #palestina

Nell’immagine leggiamo:

PALLYWOOD

Bugie Palestinesi

PRESENTA LO CHIAMAVANO TREGAMBE Però devo ammettere che il mio falegname con 30euro la faceva meglio!

L’immagine singola circolava già nel mese di aprile:

Immagine alterata per sostenere Pallywood

A svelare il falso, come riportato da France24, è stato il collega Tal Hagin su Twitter/X, identificando la scena reale da un servizio di Al Jazeera:

Attraverso una ricerca inversa è possibile individuare il tweet dell’utente Tasneem con la foto originale, dove non è affatto presente una terza gamba:

Ecco l’immagine originale con il watermark che riporta il nome dell’autore: «Fotografia: Mahmoud Shalha».

La scena originale su Al Jazeera

La scena è visibile sul sito di Al Jazeera, intorno al minuti 3:15 di un video pubblicato all’interno di un articolo del primo aprile 2024 (stessa data del tweet di Tasneem) che fa riferimento ai feriti presso l’ospedale Al Shifa di Gaza.

Il segno della manipolazione e l’IA

Osservando attentamente l’immagine falsa (a sinistra) il piede sinistro risulta deformato e con un pollice estremamente grande, un errore tipico dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Un’attività di alterazione tramite l’IA l’avevamo riscontrata contro Israele nel caso delle vittime del 7 ottobre (ne parliamo qui).

Conclusioni

La foto non mostra un finto ferito palestinese con tre gambe. L’immagine è stata alterata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale, come dimostrato dallo scatto originale e da un video pubblicato da Al Jazeera.

