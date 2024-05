«Troppo degrado a Roma, non resistiamo»: lo storico ristorante Dal Bolognese della Capitale è in vendita

Dopo oltre sessant’anni, lo storico ristorante romano Dal Bolognese, situato in Piazza del Popolo 1, è in vendita: i proprietari hanno annunciato un cambio gestione. Frequentato da politici, attori, scrittori, intellettuali e turisti, è da sempre un punto di riferimento per la Capitale grazie al lavoro della famiglia Tomaselli, che ora ha però deciso di cedere il locale. Il motivo della vendita della sede romana è motivato dalle difficoltà crescenti nel centro della Capitale, tra degrado e problemi di sicurezza. «Ci pensavamo da un po’, ma resistere al degrado del centro di Roma, la piazza invasa da manifestazioni di ogni genere, popolata da ladruncoli e taglieggiatori, era diventato troppo faticoso», hanno dichiarato i vecchi titolari a Dagospia. Nel frattempo, la sede milanese, inaugurata nel 2005, continua ad essere gestita dagli storici proprietari: «Qui ci restiamo sempre più convinti. Una città vivace, dove gira il denaro e dove ci divertiamo di più».

La storia del locale

La storia del ristorante risale agli albori del Novecento, quando Ettore Tomaselli, emigrato a Casablanca, avviò la sua carriera nella ristorazione. Tornato in Italia, acquistò il locale in Piazza del Popolo, trasformandolo in una trattoria emiliana frequentata da personaggi illustri come Moravia, Flaiano, Schifano e vip internazionali come Alain Delon e Jackie Onassis. Il menu del ristorante è rimasto immutato nel tempo, con piatti iconici come le tagliatelle alla bolognese, i tagliolini con ragù di culatello di Zibello, la cotoletta alla milanese e il carrello dei bolliti. Nel 2005, la famiglia Tomaselli ha aperto una sede a Milano, seguita da una a Miami nel 2019, con l’obiettivo di esportare il marchio negli Stati Uniti, con un ristorante situato sulla Brickell Bay Tower, accolto positivamente.

Leggi anche: