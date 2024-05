Questo video non mostra la vittoria di un partito islamista alle elezioni a Bradford

Molte persone apparentemente musulmane si accalcano all’uscita del loro beniamino. Lo abbracciano, e si congratulano alla luce dei recenti risultati elettorali nella città di Bradford, nel Nord dell’Inghilterra. Secondo chi lo condivide, il video mostrerebbe la vittoria del partito islamista. In realtà questo video non mostra la vittoria degli islamisti alle elezioni a Bradford. Vediamo perché.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui e qui). Nella descrizione si leggono testi secondo i quali un fantomatico «partito islamista» avrebbe vinto le elezioni nella città inglese di Bradford. Ad esempio il seguente:

Islamisti festeggiano la vittoria delle elezioni a Bradford, nel Regno Unito. In democrazia sarà sempre più possibile che accada. Già in Francia, un partito islamista, si avvicinerebbe al 10/15% dei voti. Attenti a concedere cittadinanze!

Il sito di estrema destra VoxNews, noto per la disinformazione su svariati temi, titola così: «Partito Islamico vince elezioni in Inghilterra: celebrazioni al grido ‘Allah Akbar’».

Il candidato indipendente

Come ricostruito dai colleghi di Newtral, l’uomo nel video è Rizwan Saleem, candidato musulmano indipendente alle elezioni per rinnovare il sindaco e il consiglio municipale della città ad ovest di Leeds. Come si può constatare nella pagina a lui dedicata sul sito della città di Bradford che dal voto del 2 maggio lo ha inserito tra i consiglieri comunali. L’elezione è stata preceduta da una campagna elettorale che Saleem ha portato avanti anche sul proprio profilo TikTok.

Nessun partito islamista

Si nota anche dalla pagina sul sito della città che il candidato non fa parte di alcun partito islamista, bensì della lista indipendente chiamata The Bradford Independents Group. Come riporta la Bbc, per quanto proprio gli indipendenti siano il gruppo che ha guadagnato più terreno, a vincere le elezioni mantenendo saldo il controllo del consiglio comunale è stato il Partito Laburista. Nello specifico, dei 90 seggi disponibili nel consiglio, ne sono stati rinnovati 30, come spiegato anche dalla testata Manchester Evening News. Sul sito della città di Bradford si può consultare anche una tabella riassuntiva dell’attuale composizione del consiglio comunale. Non si vede alcun partito islamista. Le accuse rivolte al consigliere e alla sua fazione derivano dal suo orientamento religioso. Saleem, infatti, ha più volte mostrato appoggio al mondo musulmano, ad esempio celebrando la fine del Ramadan e esprimendo solidarietà alla Palestina.

Conclusioni

