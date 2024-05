Accoltella moglie e figli e si barrica in casa, tragedia nell’Agrigentino: grave il bambino di 7 anni

Un uomo si è barricato in casa dopo aver aggredito con un coltello la moglie e i figli. L’uomo, Daniele Alba di 35 anni, si è chiuso nel suo appartamento in una delle palazzine popolari di via Puccini a Cianciana, in provincia di Agrigento, dopo aver fatto uscire i famigliari. Uno dei figli, un bambino di sette anni, sarebbe in gravi condizioni. Il bambino è stato colpito da alcuni fendenti all’addome ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale pediatrico di Palermo. La moglie non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca. La figlia minore dell’uomo è invece ricoverata a Palermo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’aggressione, secondo quanto ricostruito dai giornali locali, sarebbe stato proprio il 35enne a far uscire dalla casa i familiari feriti. Chiudendo se stesso all’interno delle mura di casa. Mentre fuori le forze dell’ordine, che hanno nel frattempo circondato l’abitazione, gli hanno intimato di uscire. Non si esclude che sia armato, e che abbia intenzione di commettere folli gesti. Per questo i carabinieri accorsi sul posto potrebbero fare irruzione. Prima, però, si attende l’arrivo di un mediatore che proverà a far ragionare Daniele Alba. Per precauzione, i vigili del fuoco hanno fatto arrivare sul posto un carro attrezzato con il telo da salto. Un modo per evitare tragiche conseguenze se l’uomo decidesse di gettarsi nel vuoto.

