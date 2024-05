L’addio senza esonero di Stefano Pioli al Milan, verso l’annuncio sulla separazione consensuale

Previsto per domani 24 maggio l’annuncio ufficiale del Milan. Al posto del tecnico in rossonero per cinque anni potrebbe arrivare Fonseca

Le strade di Stefano Pioli e del Milan si separano dopo cinque anni. L’allenatore avrebbe trovato un accordo con il club per una separazione tutto sommato amichevole. Non sarà quindi un esonero, ma una risoluzione consensuale del contratto. L’annuncio ufficiale del Milan è previsto prima della conferenza stampa di domani 24 maggio, alla vigilia della partita contro la Salernitana di sabato sera. A fine gara, Pioli sarà libero di accettare eventuali proposte da altri club, dopo cinque anni tra esaltazioni per lo Scudetto vinto e le fasi complicate, tra contestazioni dei tifosi e obiettivi europei mancati. Pioli lascia il Milan dopo una stagione sostanzialmente positiva, con il campionato chiuso al secondo posto dietro l’Inter. Secondo il Corriere della Sera, da alcuni giorni i dirigenti milanisti e i procuratori del tecnico sono al lavoro per trovare l’accordo sulla rescissione del contratto e sugli aspetti economici. Mentre su Pioli ci sarebbe un timido interesse del Napoli, al momento pare più concentrato su Antonio Conte, per il suo successore crescono le voci per Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha già annunciato al Lille di voler andare via a stagione conclusa.

