Thiago Motta saluta il Bologna, l’addio è ufficiale: il tecnico a un passo dalla Juventus

È ufficiale l’addio di Thiago Motta al Bologna. Dopo aver portato il club rossoblu alla storica qualificazione in Champions league, il tecnico italo-brasiliano ha confermato alla società di non voler rinnovare il contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno. Il club bolognese «preso atto della decisione, ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera». Il presidente Joey Saputo ammette di aver sperato fino all’ultimo che Thiago Motta restasse al Bologna. Ma sul futuro dell’allenatore da tempo ormai impazzano le voci su diversi club disposti a spalancargli le porte dello spogliatoio. A cominciare dalla Juventus, con Cristiano Giuntoli che dopo il divorzio con Massimiliano Allegri punta senza troppi segreti a portare Thiago Motta a Torino. Sulle tracce di Thiago Motta ci sarebbero anche il Paris Saint-Germain, il Barcellona e il Manchester United.

La trattativa su Riccardo Calafiori

A incrociare la trattativa tra Juventus e Thiago Motta ci sarebbe anche il cartellino del difensore del Bologna Riccardo Calafiori. Secondo Repubblica, Giuntoli avrebbe già incassato il parere favorevole del calciatore, che proprio contro la Juventus aveva firmato una doppietta. Il Bologna lo valuta almeno 30 milioni di euro, ma la Juve potrebbe inserire nelle trattativa qualche altra contropartita.

