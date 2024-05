Chiara Ferragni e Fedez vendono la loro villa a Como: quella comprata nemmeno un anno fa, a cinque milioni di euro

Non c’è nemmeno l’accordo su quel ramo del lago di Como. I promessi sposi o meglio i promessi ex, Chiara Ferragni e Fedez, vendono la villa lussuosa a Torno, in via Cesare Poggi. Acquistata meno di un anno fa per cinque milioni di euro, la notizia della vendita è stata data da Selvaggia Lucarelli che, in una storia sulla sua pagina Instagram e con un post su X, pubblica l’annuncio dell’agenzia immobiliare. «Finisce anche il sogno della grande casa di Como acquistata neppure un anno fa dai Ferragnez (pare da Fedez). Villa Matilda è in vendita. La villa è accessibile dal lago (e con non poche difficoltà da terra, cosa che la rende scomoda)», spiega la giornalista.

A gestire la vendita è la Chiusano Immobiliare con sedi a Milano, Torino e Sanremo. «Sulla splendida cornice del Lago di Como, lussuosa dimora, progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali – si legge nella descrizione dell’annuncio -, caratterizzata da uno stile classico in perfetta armonia con la semplicità, dove la parola d’ordine è luce. La piscina a sfioro, realizzata su misura per integrarsi nello spazio del parco di circa mille metri quadri, rende esclusiva la proprietà, creando un’atmosfera unica». «Tramite un sentiero che discende lungo il parco si ha l’accesso alla villa distribuita su tre piani. Il corpo principale, di circa 400 metri quadri, è disposto su due livelli: al piano terra si trova la zona giorno con sala da pranzo, living room, cucina, camera e servizi. Da qui si accede al lago tramite una darsena sotterranea con zona di servizio. Al piano superiore ci sono tre camere da letto e due bagni», riporta la didascalia. Trattativa, ovviamente, riservata.

