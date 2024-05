Russia, arrestato un altro generale: è accusato di corruzione

Un altro generale russo è stato arrestato a Mosca. Si tratta di Vadim Shamarin, capo della Direzione delle comunicazioni delle forze armate. Lo rende noto l’agenzia Ria Novosti. Quello di oggi, giovedì 23 maggio, è l’ultimo di una serie di arresti per corruzione che ha coinvolto il ministero della Difesa. Nelle ultime settimane, infatti, sembrerebbe essere stata avviata una vasta iniziativa anti-corruzione. Tra i fermati, appartenenti agli alti ranghi, figurano il vice-ministro Timur Ivanov e il generale Yuri Kuznetsov. Mentre circolano sui canali Telegram degli esperti militari le voci delle dimissioni di altre tre vice-ministri. Nei giorni scorsi si è anche appresa la notizia dell’arresto in un’inchiesta per frode del generale Ivan Popov, che aveva lamentato di essere stato rimosso lo scorso anno dal comando della 58/a Armata, di stanza a Zaporizhzhia, dopo avere criticato la conduzione del conflitto in Ucraina, e in particolare il carente rifornimento di artiglieria al fronte.

