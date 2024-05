Giovanni Toti interrogato dai pm, le accuse di corruzione e voto di scambio: cosa deve chiarire

È iniziato questa mattina l’interrogatorio del governatore della Liguria, Giovanni Toti, entrato alle 11 nella caserma della Guardia di Finanza al porto di Genova, dove è stato convocato dal pm antimafia Luca Monteverde e dal procuratore aggiunto Vittorio Miniati, che lo accusano di corruzione e voto di scambio. Dallo scorso 7 maggio Toti si trova agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta delle procure di Genova e La Spezia. Al momento i legali del governatore ligure non avrebbero deputato memorie difensive. Ma i documenti potrebbero essere allegati dopo l’interrogatorio.

Le accuse a Giovanni Toti

Sono tre i capi d’accusa che gli inquirenti contestato a Toti. A cominciare da un giro di tangenti, con cui il governatore ligure avrebbe favorito l’imprenditore Aldo Spinelli e il gruppo Esselunga. Ci sono poi i finanziamenti ai suoi comitati elettorali. I pm sostengono che Spinelli avrebbe finanziato le campagne elettorali di Toti in cambio del rinnovo della concessione trentennale del Terminale Rinfuse, oltre all’interessamento per destinare una parte della spiaggia pubblica di Punta Olmo a Celle Ligure per la realizzazione di 42 appartamenti ipotizzati da Spinelli. I finanziamenti di Esselunga invece sarebbero serviti a sbloccare le due pratiche relative all’apertura di due supermercati a Savona e Sestri Levante. Toti dovrà chiarire anche se ci siano stati rapporti per un voto di scambio con i gemelli Testa, i «riesini» che al quartiere Certosa di Genova per le Regionali 2020 avrebbero controllato circa 400 preferenze. Su questo punto è indagato il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, accusato di voto di scambio con l’aggravante mafiosa.

Il caso dei tre bonifici dal comitato al suo conto

Toti deve chiarire anche il caso dei tre bonifici, per un totale di 55mila euro, che tra il 10 giugno e il 20 ottobre 2022, cioè tra le Amministrative e le Politiche, sono passati dalle casse del suo comitato elettorale a un suo conto corrente personale. L’avvocato di Toti, Stefano Savi, ha già anticipato che quel denaro era servito per pagare 24mila euro di risarcimento a Raffaella Paita, oggi senatrice di Italia Viva, che lo aveva querelato per diffamazione. Per quella vicenda, il tribunale di La Spezia aveva condannato Toti, che avrebbe quindi pagato prelevando dalle casse del suo comitato.

