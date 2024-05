Unica, il documentario con Ilary Blasi è «costato oltre due milioni di euro»

Davide Maggio, portale specializzato in televisione, cultura e spettacolo ha anticipato i costi di Unica, il documentario di Netflix prodotto da Banijay con Ilary Blasi. La piattaforma, secondo quanto rivelato, avrebbe sostenuto dei costi pari a 2.249.436,8 di euro. La somma, spiega il sito, è riportata sul sito del Ministero della Cultura. Perché così come accaduto con The Ferragnez, sempre di Banijay, anche in questo caso sono stati chiesti dei contributi ministeriali. Qualche mese fa, alcune indiscrezioni riportavano il fatto che i legali di Francesco Totti avessero parlato di ingenti introiti per la sua oramai ex moglie, parlando del cachet di 700.000 euro per Unica. Un compenso che, alla luce dei contributi ricevuti, potrebbe esser in linea con quanto rivelato non poco tempo fa.

Unica supera di poco il documentario su Ultimo

Unica, ricorda Davide Maggio, è stato il documentario più caro se confrontato a Mi Chiamo Francesco Totti, che avrebbe avuto un budget di 2.049.193,75 di euro. Supera di poco Ultimo, il cui doc per Prime Video costato 2.129.537.000 euro. Meno cari Il Supervissuto su Vasco Rossi (2.955.350,57) e Raffa (4.164.819,99) sulla Carrà. The Ferragnez, i primi episodi della prima stagione, sono costati 5.695.287,00 euro. Sono cifre dichiarate al Ministero che potrebbero avere quindi leggere modifiche. Balsi, spiega Maggio, sta per tornare in tv: condurrà Battiti Live, in partenza questa estate su Canale 5.

