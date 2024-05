Vicenza, camion con bestiame si ribalta sull’A4. Le mucche fuggono in autostrada – Il video

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza ovest in direzione Venezia. Lungo la A4, un camion per il trasporto degli animali si è ribaltato, causando il ferimento del conducente e la morte di diverse mucche. Alcuni esemplari, dopo l’urto, sono scappati lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e i veterinari dell’Ulss 8 Berica. Le autorità hanno lavorato per recuperare i capi scappati in direzione Vicenza ovest.

