Morta l’81enne ferita in una sparatoria a Roma, colpita in auto da un proiettile vagante: caccia a due auto in fuga

Caterina Ciurleo Anoglia, la donna di 81 anni colpita ieri pomeriggio da un proiettile vagante in via Ponte di Nona a Roma, è morta nella giornata di oggi. L’anziana, originaria di Reggio Calabria, era stata raggiunta un colpo di pistola mentre si trovava in auto con un’amica, all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. Sul posto, la polizia ha trovato cinque bossoli a terra e si ipotizza che siano stati esplosi tutti dalla stessa pistola. Secondo quanto ricostruito finora, mentre la vittima era a bordo di una macchina con un’amica, è stata affiancata da altre due automobili – una Fiat 500 e una Golf – che si stavano inseguendo. Da una di queste due, sono partiti alcuni colpi di pistola, di cui uno arrivato sulla smart della vittima trapassando il bagagliaio dell’auto. L’ipotesi più accreditata è che la donna sia stata colpita per errore. Una volta allertati i soccorsi, l’81enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale e ricoverata in rianimazione. L’amica alla guida dell’auto è rimasta, invece, illesa. Non è ancora stato identificato chi c’era a bordo dell’auto da cui sono partiti i colpi, ma la scena è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza. I testimoni della scena sono stati sentiti nella serata di ieri. I carabinieri sono al lavoro nel tentativo di individuare l’esatta dinamica dei fatti e i responsabili di quanto accaduto. Le due donne risultano incensurate.

