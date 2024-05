Anziana uccisa in casa a San Giovanni Rotondo, fermato un uomo nudo ancora sporco di sangue

L’uomo avrebbe tentato di entrare in altre abitazioni dopo aver fatto irruzione in quella dell’anziana trovata morta dai carabinieri

È stato fermato per strada che era ancora sporco di sangue un uomo sospettato di aver ucciso un’anziana a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. I carabinieri sono riusciti a fermare l’uomo di 43 anni mentre si aggirava completamente nudo per le vie del comune foggiano. Poco prima del fermo avrebbe tentato di entrare in altre case, ma sarebbe stato allontanato. L’omicidio è avvenuto nel giorno in cui a San Giovanni Rotondo si celebrava San Pio: «Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele – ha detto il sindaco Michele Criceti – l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune, terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri».

L’anziana uccisa in casa sua

Aveva 81 anni Rachele Covino, trovata morta in casa sua in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, la donna sarebbe stata scaraventata con violenza contro un mobile.

