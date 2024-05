Aggredito in casa il giornalista di Dagospia Alberto Dandolo: «Devi farti i ca*** tuoi»

Due sconosciuti hanno aggredito il giornalista Alberto Dandolo in casa sua a Milano. Il collaboratore di Dagospia e del settimanale Oggi sarebbe stato «aggredito e picchiato a sangue da due teppisti sconosciuti», secondo quanto riporta il sito di Roberto D’Agostino. I due lo avrebbero anche minacciato: «Devi farti i cazzi tuoi. La devi smettere di rompere i coglioni». Sul sito viene quindi pubblicata la foto di una mano ferita di Dandolo. «Siamo abituato a pressioni, minacce, querele, diffide – scrive Dagospia – Ora siamo alla violenza fisica. Ma continueremo a fare il nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile, chi ce lo impedisce». A Dandolo è arrivata la solidarietà anche del direttore di Oggi, Claudio Verdelli, che al Fatto quotidiano ha spiegato di aver sentito Dandolo l’ultima volta alle 16 ieri 25 maggio quando era «ancora sotto shock». Per ora, spiega Verdelli, «posso solo dire che mi auguro come tutti che la magistratura e le forze dell’ordine facciano delle indagini approfondite per capire chi ha fatto questo. A una persona che lavora come giornalista e che non ha scritto niente di grave. È un segno gravissimo per chiunque fa questo mestiere».

