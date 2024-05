Samantha De Grenet, l’aborto prima del matrimonio e la scoperta del tumore: «Ho imparato a essere meno severa con me stessa»

L’ex modella e showgirl Samantha De Grenet ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera alcuni dei momenti più difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita, tra cui la scoperta del tumore al seno e l’aborto avvenuto poco prima del suo primo matrimonio. A Candida Morvillo, De Grenet ha spiegato come la malattia «mi ha insegnato a essere meno severa con me stessa. Sono stata ipertecnica nei miei confronti».

L’aborto prima del matrimonio a 20 anni

De Grenet racconta del suo matrimonio durato appena otto mesi con Pierfrancesco Micara. Ricorda quella festa in grande con circa 800 invitati, come avrebbe voluto fortemente la famiglia del suo compagno, celebrata al castello di Bracciano. Lo stesso scelto poi da Tom Cruise e Nicole Kidman. De Grenet, oggi 55enne, racconta perché quel matrimonio finì così presto: «Eravamo due ragazzi che s’innamorano per la prima volta, io resto incinta ed eravamo felicissimi. Ma mentre preparo il matrimonio, perdo il bambini. Avrei dovuto fermarmi e pensarci meglio, ma fu un dolore tale che mi sentivo ferita., certa che solo lui potesse capire». I primi problemi però sono arrivati dopo: «In luna di miele, però, mi accorgo che io vedo rossi, lui blu: io volevo andare al mare, lui in montagna. Io volevo stare in un posto da giovani, lui in uno da vecchi. Mi presi la responsabilità di andarmene».

I due matrimoni con Luca Barbato

Nel 2005 De Grenet si è sposata con Luca Barbato, con il quale si è separata nel 2008, per poi risposarsi. Dalla loro relazione era nato Brando: «Quando cinque anni dopo sono arrivate le carte del divorzio, era una fase di riflessioni: era morta una persona a me cara; un fidanzato mi aveva chiesto di sposarlo ma non me la sentivo. Ho scritto una lettera a Luca raccontandogli cosa provavo. Abbiamo ripreso a vederci. Nel 2015, ci siamo risposati in chiesa, con Brando che portava le fedi e piangeva».

La scoperta della malattia

Nel 2018 De Grenet scopre di avere un tumore al seno: «Mi ero già fatta il film che morivo e Brando si laureava e io non c’ero, si sposava e io non c’ero. La malattia – aggiunge – mi ha insegnato a essere meno severa con me stessa. Sono stata ipertecnica nei miei confronti, facevo un bel lavoro e mi dicevo che non ero stata abbastanza brava, mai che gioissi a pieno». A starle vicino, oltre a suo marito, c’è stata sempre l’amica Elenoire Casalegno, con la quale ormai è coppia fissa sui social: «Quando non vuoi mostrare una fragilità, un’amica riesce a starti vicina non a modo suo, ma a modo tuo. Quando ho avuto il tumore al seno, Elenoire, come mio marito, ha saputo esserci senza farmi sentire che ero preoccupata».

