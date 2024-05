«Voleva investirmi per non pagare il conto del sushi», la denuncia del ristoratore a Foggia – Il video

Quattro persone, domenica 26 maggio, siedono al tavolo di un ristorante di sushi, nella periferia di Foggia. La formula è quella dell’all you can eat e, per tre ore, i commensali mangiano uramaki, bevono acqua e vino, ordinano dolci. Insomma, una cena abbondante, per un prezzo complessivo di 109 euro. I tre adulti, con al seguito un bambino, non hanno intenzione di saldare il conto. Così, escono dal locale. Lin, cinese di 29 anni e residente in Italia da 12, che è il titolare di Sushi Xian, capta le intenzioni dei suoi clienti. Si dirige all’esterno ristorante e nota che la loro auto era già in moto: si piazza davanti al cofano per impedire la fuga. Tuttavia, gli avventori del locale non ne vogliono sapere di pagare: l’uomo alla guida accelera e prova a investire Lin, che solo dopo essere stato trascinato per una quindicina di metri riesce a spostarsi dalla traiettoria del veicolo. «Mi sono spostato, alla fine, per evitare di farmi male», racconterà ai giornali locali. «La rabbia è tanta. Noi offriamo un buon servizio e loro se ne approfittano. Hanno tentato anche di investirmi, denuncerò tutto». Il video del tentato investimento, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è in mano alle forze dell’ordine.

