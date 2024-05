Los Angeles, ucciso durante un furto Johnny Wactor, attore della serie «General Hospital»

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, tre uomini armati stavano provando a rubare la marmitta da un’auto, nel centro di Los Angeles. Quella vettura apparteneva a Johnny Wactor, attore conosciuto in tutto il mondo principalmente per il ruolo di Brando Corbin nella serie tv General Hospital. Quando il 37enne ha visto i malviventi, ha provato a sventare il furto. Uno di loro ha esploso un proiettile che ha colpito Wactor. Erano le 3 di notte. Trasportato in ospedale, l’attore non ce l’ha fatta. I ladri sono fuggiti dalla scena del delitto a bordo di un’auto e, ha comunicato la polizia, non sono stati individuati.

«L’intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile» si legge sul profilo X della serie tv americana. Tra le interpretazioni di Wactor, anche quelle nelle serie nelle serie Siberia e Army Wives, oltre che nei film Uss Indianapolis: Men of Courage e Supercell.

