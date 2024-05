Roma, uomo in mimetica impugna coltello e padella e semina il panico nel quartiere Prati

Nel quartiere Prati, vicino al centro di Roma, un uomo armato di una padella e di un coltello ha seminato il panico tra i passanti. L’uomo, scrive il Corriere, indossa una tuta mimetica e ha un cappello calato sul volto. «Un uomo di colore in mimetica dotato di coltello e padella si aggira in zona: ho chiamato le forze dell’ordine verificando che la notizia è vera e a seguito della segnalazione da parte dei cittadini è in corso la ricerca dell’uomo da parte dei carabinieri. Fate attenzione», si legge in un messaggio WhatsApp, condiviso con i residenti del Municipio I, scritto dal consigliere municipale di maggioranza Renato Sartini. L’uomo sarebbe stato avvistato per la prima volta in piazza degli Strozzi, proprio alle spalle del tribunale. Dopodiché avrebbe iniziato a vagare per il quartiere Prati spaventando i passanti. L’allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, lunedì 27 maggio, quando alcuni residenti hanno cominciato a chiamare il 112. Le ricerche sono in corso.

