Al via il test di medicina 2024: oltre 70mila iscritti per 20mila posti disponibili. Ecco com’è il ritorno del concorsone

71.508 iscritti alle prove, di cui 67.260 per Medicina e 7.862 per Veterinaria. Per accedere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sono disponibili 20.867 posti, di cui 1.400 riservati ai candidati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero. Per quanto riguarda Odontoiatria e protesi dentaria, sono in totale 1.535 i posti liberi, di cui 116 riservati ai candidati residenti all’estero. Sono questi i numeri con cui oggi 28 maggio prende il via il temutissimo test di ingresso per la facoltà di Medicina. Gli aspiranti camici bianchi affronteranno 60 domande a crocette, con 5 opzioni di risposta, in un tempo limitato di 100 minuti, utilizzando un foglio di carta senza il supporto dei computer. Le date chiave da segnare in agenda sono il 30 luglio, quando sarà possibile ripetere la prova, e l’inizio di settembre, quando verrà pubblicata la graduatoria nazionale per l’assegnazione dei posti disponibili.

Cosa (non) è cambiato

Dopo un anno caratterizzato da numerose polemiche politiche e ricorsi nelle aule di tribunale, il Ministero dell’Istruzione ha dato il via al tradizionale Concorsone: un ritorno al passato. L’unica vera novità di questa tornata è stata l’introduzione di una banca dati contenente 3.500 domande, resa pubblica dal dicastero venti giorni fa, dove gli aspiranti medici hanno avuto la possibilità di esercitarsi su questi quesiti, preparandosi in vista dell’esame. È tra queste domande che saranno pescate quelle del test di oggi, che avrà inizio alle 13. Iniziativa presa in seguito alle polemiche suscitate dalla sentenza del Tar del Lazio che ha annullato gli esami Tolc dell’anno precedente, decisione poi parzialmente ribaltata dal Consiglio di Stato. L’accesso alla facoltà di Medicina resta un traguardo ambito da migliaia di studenti, come dimostra il numero elevati di iscritti alle prove.

Le domande del test e il punteggio

Questo test potrebbe essere l’ultimo con queste modalità qualora il Parlamento dovesse la legge, particolarmente voluta dalla ministra Bernini, che modifica l’accesso a Medicina. Tuttavia, i tempi potrebbero allungarsi ed è ancora presto per poter fare previsioni su come sarà il test del prossimo anno. Il test di oggi sarà composto da 60 domande, suddivise in varie categorie: 4 riguarderanno competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 saranno di ragionamento logico e problem solving, mentre il grosso della prova sarà dedicato alla biologia, alla chimica e alla fisica e matematica, con rispettivamente 23, 15 e 13 domande. I candidati risulteranno idonei all’ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 20 punti.

La valutazione

Per la valutazione delle prove saranno attribuiti al massimo 90 punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta omessa.

