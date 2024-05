Anche la figlia di Brad Pitt rinuncia al cognome del padre, la decisione di Vivienne nella guerra con l’ex Angelina Jolie

Dopo Maddox e Zahara, ora anche Vivienne, la terza figlia di Brad Pitt, ha deciso di prendere le distanze dal padre rifiutando il cognome di quest’ultimo. Protagonista di film rinomati come Fight Club e Bastardi senza gloria, la 15enne ha deciso di usare solo il cognome della madre nella locandina del musical The Outsiders, realizzato con la madre Angelina Jolie. Non è stato reso noto se il cambio sia stato fatto anche ufficialmente e i portavoce dei due genitori hanno preferito non rilasciare dichiarazioni sulla questione. Nonostante Vivienne non si sia ancora esposta, sembra chiaro che sia stata una mossa che si inserisce nella guerra aperta tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Negli anni scorsi, il fratello Maddox – figlio adottivo delle due star – aveva accusato il padre di essere una «persona orribile», arrivando a testimoniare contro di lui nel processo delle violenze domestiche avviato da Jolie. Recentemente, l’attore ha, inoltre, rinunciato alla custodia condivisa dei figli. Pertanto, appare chiaro che la scelta di Vivienne si inserisce in un clima familiare particolarmente teso che si trascina da anni. Lo scorso aprile, l’attrice Jolie ha accusato l’ex marito di averla maltrattata ben prima del 2016, anno del famoso episodio sul volo aereo per Los Angeles in cui Pitt l’avrebbe presa per la testa per poi aggredire anche i figli. Evento che l’ha poi spinta a chiedere il divorzio.

