Incidente sulla A1, maxi tamponamento nei pressi di Firenze: 2 morti e 2 feriti. Autostrada riaperta dopo ore, bloccata un’ambulanza

Un maxi tamponamento sulla A1 alle porte di Firenze ha paralizzato il traffico per ore, con il tratto autostradale interrotto e numerosi disagi alla viabilità. Il bilancio è tragico: due persone di 78 e 79 anni sono morte sul colpo, altre due sono ferite e sono state trasferite in ospedale. Un ferito grave, un giovane di 22 anni, è stato portato nell’ospedale di Ponte a Niccheri, mentre un altro è stato trasferito in elisoccorso al Careggi in codice rosso. Almeno sette le vetture coinvolte, quattro mezzi pesanti e tre auto si sono scontrate intorno alle 10 sul tratto toscano dell’Autosole. La colonna di macchine ha presto raggiunto i 10 chilometri, con l’A1 chiusa in corsia nord e il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Il tratto tra Valdarno e Incisa Reggello, direzione Firenze, è stato riaperto poco prima delle 15, ma la coda rimane di 7 chilometri. Nelle lunghe file createsi per l’incidente, è rimasta bloccata nel traffico anche un’ambulanza che doveva trasportare un giovanissimo paziente al Meyer di Firenze. I soccorritori e il personale di emergenza della Polstrada e dei vigili del fuoco giunto sul posto si sono quindi adoperati per riuscire a liberare la strada e far riprendere all’ambulanza il suo tragitto. Poi sono iniziati i rilievi delle forze dell’ordine e quindi le operazioni di rimozione delle lamiere. Agli utenti in viaggio verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana percorrere la Ss326 Raccordo Siena-Bettolle e per poi rientrare in A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze.

