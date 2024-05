Morto risucchiato dal motore di un aereo, la tragedia sulla pista dell’aeroporto Shiphol di Amsterdam

Una persona è morta all’aeroporto di Schiphol di Amsterdam, dopo essere finita tra le pale della turbina di un aereo passeggerei. L’incidente è avvenuto sul piazzale dell’aeroporto, mentre il volo KL1341 della Kim era pronto per partire diretto a Billund, in Danimarca. Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, non è ancora chiaro se la vittima sia un passeggero o un dipendente dell’aeroporto. La polizia di frontiera ha comunicato di aver fatto scendere tutti i passeggeri dall’aereo e di aver aperto un’indagine.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un jet Embraer a corto raggio, usato dalla Klm per il servizio Cityhopper che collega lo scalo olandese con destinazioni vicine. Secondo un testimone citato dal Telegraaf, la vittima è sembrata saltare verso il motore mentre l’equipaggio aveva appena completato le operazioni di sicurezza. A un certo punto si è sentito un «rumore infernale» e poi è stato visto uscire del fumo dal motore. Diversi passeggeri avrebbe assistito all’incidente, mentre già si trovavano a bordo del velivolo. Per loro è stato organizzato un sistema di assistenza e supporto psicologico.

Foto 116679088 | Aeroporto Shiphol © | Dreamstime.com

