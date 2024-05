«C’è Ilary Blasi, che str…». La denuncia di Ciccio Gamer tra i turisti a Tokyo: «Ha saltato la fila» – Il video

Incontro imprevisto e tutt’altro che piacevole per lo youtuber Ciccio Gamer, al secolo Mirko Alessandrini, che durante la sua vacanza in Giappone è incappato in Ilary Blasi. Ed è stato proprio il comportamento della showgirl a far partire la denuncia sui social da parte dello youtuber, indispettito perché Blasi non avrebbe rispettato la fila per visitare la statua la statua del cane Hachiko. A Tokyo sono tanti i turisti che fanno tappa per un selfie con quel monumento, dedicato alla storia di quel cane che un secolo fa avrebbe atteso in stazione il suo padrone, il professore universitario Hidesaburo Ueno, ogni volta che tornava dal lavoro in treno. Quando l’uomo morì nel 1925, Hachiko avrebbe continuato ad aspettarlo ogni giorno per 10 anni, finché non morì anche lui nel 1935.

«Oggi, mentre ero in fila per fare una foto alla statua di Hachiko a Shibuya, abbiamo incontrato Ilary Blasi – ha raccontato lo youtuber – Ma il suo comportamento non mi è piaciuto». Nelle immagini di Ciccio Gamer, che con la sua compagna si fa scappare anche un insulto subito censurato, si vede Blasi con il compagno Bastian Muller che si ferma davanti alla statua e si fa un selfie. Quello scatto però è avvenuto dopo che la showgirl ha saltato la fila, passando davanti a diverse persone. Compreso Ciccio Gamer che si era messo regolarmente in fila: «Il Giappone non è un parco divertimenti. Le file vanno rispettato – si è lamentato Alessandrini – Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Non possiamo fare sempre ciò che ci pare. Non siamo in Italia. Rispettiamo le file perché siamo tutti umani».

Leggi anche: