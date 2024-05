Fiorentina ancora Ko in finale di Conference league, vince l’Olympiacos: il gol di El Kaabi gela i viola ai supplementari

Va all’Olympiakos la Conference league grazie al gol del marocchino El Kaabi, a segno quando mancavano 4 minuti alla fine del secondo tempo supplementare. Non è bastato il Var a tenere vive le speranze della squadra di mister Italiano, dopo un sospetto fuorigioco. Seconda sconfitta consecutiva per i viola in una finale di Conference, dopo la batosta contro il West Ham dello scorso anno. I greci alzano il trofeo, alla prima finale europea raggiunta in 100 anni di storia. I viola erano riusciti a mantenere un forte equilibrio per buona parte della partita. Nel primo tempo, il rimorso maggiore è per Bonaventura, che ha sbagliato una sorta di rigore in movimento. Nella ripresa tocca a Kouamé sprecare l’occasione per il vantaggio. Sugli scudi il portiere Terracciano, autore di almeno tre parate decisive. Ma come spesso accade alla squadra di Italiano, nel finale il calo ha premiato i greci, sicuramente più in partita.

