Perché questa foto non è stata scattata dopo la strage di Rafah a Gaza

Non mostra la strage di Rafah, ma un altro episodio avvenuto in un’altra zona della striscia di Gaza nel dicembre 2023

Circolano molte foto sulla strage di Rafah. Una, particolarmente condivisa, mostra una piazzetta di Rafah occupata da una folla che circonda una serie di sacchi bianchi contenente le vittime della strage. La foto circola a volte completa, a volte tagliata, senza indicarne l’autore. Attraverso una ricerca inversa, è possibile confermare che lo scatto è datato e risulta realizzato altrove.

Per chi ha fretta

La foto non riguarda Rafah.

Il luogo è al-Maghazi (Deir al-Balah) nella striscia di Gaza centrale.

Risulta scattata nel dicembre 2023.

Analisi

Nei post che condividono la foto, si sostiene che sia stata scattata a Rafah il 27 maggio 2024. Ecco un esempio:

Genocidio su tela. Rafah, Gaza .27 maggio 2024.

La foto è datata

Attraverso una veloce ricerca dell’immagine, questa risulta pubblicata via Twitter/X in un post del 10 gennaio 2024. Non può essere stata scattata nel mese di maggio.

Si riscontra una pubblicazione su Instagram datata 28 dicembre 2023. In basso a sinistra c’è la citazione dell’autore dello scatto: «@mohammed_fayq».

Lo scatto risulta pubblicato dall’account Instagram di Mohammed Fayq il 25 dicembre 2023. Nella descrizione leggiamo «Gaza today».

Non è Rafah

La foto risulta pubblicata dal sito iraniano Mashreghnews.ir per parlare di al-Maghazi, non Rafah. Sul sito di Al Jazeera, in un articolo del 25 dicembre 2023, si parla proprio dell’area di al-Maghazi pubblicando un altro scatto del fotografo Mahmud Hams (AFP) realizzato da un’altra angolazione. Si tratta di un’altra strage dovuta a un bombardamento israeliano.

Conclusioni

Lo scatto non riguarda affatto Rafah e non è stato realizzato il 27 maggio 2024. La geolocalizzazione ci porta ad al-Maghazi, un’area situata a Deir al-Balah, nella striscia di Gaza centrale. La foto risulta scattata il 25 dicembre 2023 dal fotografo Mohammed Fayq.

