Il mistero della prof in pensione scomparsa e ritrovata morta al cimitero: i dubbi sulla fascia attorno al collo

I famigliari avevano denunciato la scomparsa della 72enne, dopo che non era più rientrata a casa la sera prima del ritrovamento. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi

È stata ritrovata morta all’interno del cimitero di Avellino Sandra Capossela, un’insegnante in pensione della quale i famigliari avevano perso ogni contatto dalla sera di martedì 28 maggio. La 72enne, ex professoressa di educazione fisica, era stata vista l’ultima volta ieri, quando è uscita di casa e non è più rientrata. A lanciare l’allarme era stata prima la sorella Mirella, con i due figli della 72enne e l’ex marito Nunzio Cignarella, ex assessore comunale ad Avellino. Nella serata i famigliari si erano rivolti ai carabinieri, finché questa mattina la donna è stata trovata senza vita nella cappella di famiglia.

La donna aveva attorno al collo una fascia, che solitamente indossava avvolta sulla testa. A trovarla sono stati gli agenti della polizia locale che hanno avvertito i carabinieri. Secondo i giornali locali, Capossela era molto stimata e apprezzata in città. Gli inquilini del palazzo in cui viveva l’avevano vista serena e sorridente. Il corpo della 72enne è stato trasferito preso la sala mortuaria dell’ospedale «Moscati» di Avellino, a disposizione della procura che in queste ore sta valutando di svolgere un’autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento gli inquirenti non escluderebbero alcuna ipotesi.

