La storia della 16enne finita sul Raccordo diventa un giallo: «Mia madre non mi ha abbandonato»

La storia della minorenne abbandonata sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un 5 in latino diventa un giallo. La sedicenne infatti ha ritrattato la versione che aveva dato ai vigili che l’avevano soccorso nella galleria Appia. Proprio mentre la madre era stata denunciata per maltrattamenti. La giovane ha detto di essersi allontanata da sola. E quindi, racconta oggi Il Messaggero, ha scagionato in qualche modo la genitrice, che invece secondo quanto aveva raccontato lei stessa si era infuriata per un’insufficienza nonostante il suo curriculum scolastico da tutti 9 in pagella. Rimane però il mistero di come ci sia arrivata allora la ragazzina sul Raccordo. Le telecamere potranno aiutare a ricostruire i contorni della vicenda. E la vita familiare della giovane, i cui genitori sarebbero separati.

