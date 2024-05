Angelina Mango e il coño. L’intervista spagnola piena di fraintendimenti – Il video

Angelina Mango sta presentando il suo ultimo album “Poké melodrama” e ha rilasciato una intervista al programma spagnolo “La resistencia”, su Movistar+, in cui non sembra capire del tutto quello che le viene chiesto. Prima di iniziare intervistatore e cantante si mettono d’accordo: cercano di venirsi incontro con le traduzioni, usando l’inglese solo come soluzione finale. Così, durante la conversazione, ecco che arrivano i fraintendimenti. «Vuoi domande sulla tua carriera o preferisci qualcosa sull’Italia?», le chiede il conduttore, che inizia a parlare, a modo suo, in italiano. «È certo che le macchine italiane come Lamborghini, Ferrari, Bugatti sono appetito…». «Appetito?» chiede interdetta Angelina. «Family name, second name», incalza lui. «Ferrari, sì sì, cognome», replica la cantante. Ma la parola “cognome”, inizialmente, sembra alle orecchie degli spagnoli tutt’altro. Così, con la promessa di far diventare le parole italiane più spagnole e viceversa nel corso dell’intervista ecco che Angelina chiede al conduttore: «What is cogno?». Ovvero coño, cazzo. «È qualcosa di stupendo…», dice il conduttore, tra le risate del pubblico. Da lì in poi è un susseguirsi di fraintendimenti che, ripresi dai fan, stanno diventando virali sui social.

L’intervista completa la trovate qui.

