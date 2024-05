Paziente 20enne violentata su una barella del pronto soccorso: fermato un magazziniere

Un episodio di presunta violenza sessuale ha scosso l’ospedale di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Un magazziniere di 28 anni, residente nel Lodigiano e senza precedenti penali, è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere dai carabinieri con l’accusa di aver abusato di una paziente ventenne. L’accusa è partita dopo la denuncia della presunta vittima, che martedì mattina, subito dopo il presunto abuso, ha raccontato agli infermieri del pronto soccorso di essere stata violentata su una barella in uno degli ambulatori. Gli infermieri hanno prontamente informato le autorità e i carabinieri sono intervenuti sul posto. Quando i militari sono arrivati, l’uomo si trovava ancora nel pronto soccorso, mentre stava dormendo. È stato quindi sottoposto a fermo e successivamente interrogato dal Gip di Lodi. Durante l’interrogatorio, l’uomo si è difeso dichiarando che il rapporto con la giovane paziente era stato consensuale. Tuttavia, data la gravità delle accuse, è stato deciso di trattenerlo in carcere fino a ulteriori indagini. Le forze dell’ordine sono a lavoro per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e accertare la veridicità delle diverse versioni dei fatti presentate dalle parti coinvolte.

