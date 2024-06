Europei di atletica: oro per Sara Fantini nel lancio del martello

Sara Fantini vince la medaglia d’oro nel lancio del martello. Argento per la polacca Anita e Wlodarczyk e bronzo per la francese Rose Loga. Figlia di due lanciatori. Sara ha come papà Corrado “Cocco” Fantini, finalista olimpico del peso nel 1996, e mamma Paola Iemmi. La giovane fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri: ha il primato italiano, con 75.77 e vanta 14 titoli nazionali assoluti, un sesto posto mondiale e un bronzo europeo.

Leggi anche: