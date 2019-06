Fca, saltano le nozze con Renault: «In Francia non ci sono condizioni politiche per la fusione»

«È divenuto chiaro che in Francia non vi sono attualmente le condizioni politiche per una simile fusione».

Il cda di Fiat Chrysler Automobilies, presieduto da John Elkann, ha «ritirato con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Renault». Lo rende noto Fca in una nota.

Nessuna rottura con Renault

Nessuna rottura con Renault, le intenzioni di Fca non mutano anche se, al momento, le nozze saltano: «È divenuto chiaro che in Francia non vi sono attualmente le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo».

Il cda di Renault, riunitosi alle porte di Parigi, dopo sei ore di discussione, ha fatto sapere di «non essere in grado di prendere una decisione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto a un consiglio ulteriore».

L’atteggiamento ostile di Nissan

La decisione è stata presa a seguito del nuovo rinvio chiesto dalla casa francese dopo il pressing del governo di Parigi. Quest’ultimo avrebbe chiesto maggiori garanzie sulla governance, sul futuro degli stabilimenti in Francia e dei lavoratori, così come chiesto dal sindacato Cgt, non favorevole alla fusione.

A pesare anche la posizione di due rappresentanti di Nissan che, nel cda di Renault, secondo il Wall Street Journal, avrebbero ritirato l’appoggio alla proposta di fusione.

Crolla il titolo Fca

Intanto a Wall Street il titolo Fca ha perso il 3,71%.

