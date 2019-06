Esplosione in un palazzo a Rocca di Papa: 7 feriti, tra cui 2 bambini. Grave il sindaco e un anziano

Tre bambini, il sindaco del Comune di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e un uomo di 68 anni sono rimasti feriti dopo un’esplosione avvenuta in un palazzo vicino alla sede del Comune. Dopo il boato, è crollata una parte della facciata del palazzo in via della Costituzione e parte di quella del palazzo del Comune. Il sindaco è stato trasportato in eliambulanza al Poclinic Tor Vergata in gravi condizioni.

La polizia ha interdetto la zona, mentre i vigili del fuoco hanno fatto evacuare le abitazioni vicine alla palazzina, per pericolo ulteriori esplosione. Nella zona erano in corso dei lavori sulla conduttura del gas. L’edificio in cui è avvenuta l’esplosione ha riportato gravissimi danni, secondo quanto riportano dopo un primo sopralluogo i vigili del fuoco.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 10, 2019

I tre bambini feriti si trovavano in una scuola dell’infanzia, in un edificio vicino all’esplosione. Un bambino è stato trasportato al Bambino Gesù in codice rosso, un altro è stato ricoverato all’ospedale di Frascati. L’uomo di 68 anni rimasto ferito ha riportato ustioni su tutto il volto ed è in gravissime condizioni.