un amico di Freddie Mercury trova una versione inedita di Time: «Fa venire la pelle d’oca»

Dave Clark, amico di Freddie Mercury, oltre che autore e produttore del musical Time, ha rivelato al magazine Inews di essere riuscito a recuperare una versione inedita dell’omonimo brano cantato dal leader dei Queen nel 1986. La data di uscita prevista è il prossimo 21 giugno e l’etichetta discografica pronta al lancio sarebbe la Virgin / Emi.

La traccia, registrata negli Abbey Road Studios, è stata cercata per anni. Si tratterebbe di un pezzo voce e piano, anch’esso suonato dal frontman dei Queen. Clark è sempre stato un buon amico di Mercury e non si è mai allontanato dal cantante, nemmeno durante le ultime fasi dell’Aids che lo portarono alla morte.

«Mi ha fatto venire la pelle d’oca», ha commentato Clark dopo essere riuscito a recuperare e restaurare il brano. Il titolo dell’inedito dovrebbe essere Time Waits For No One e l’uscita prevederebbe anche la pubblicazione di un videoclip in cui il cantante della band inglese parla della canzone al Dominion Theatre di Londra.

