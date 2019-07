Juve, 3-3 in Corea e ‘Siuuuu’ in faccia a Cr7 – VIDEO

Maurizio Sarri non bada al risultato, meglio osservare la crescita tattica in questo periodo, ma il 3-3 di Seul contro il K Team, una selezione composta da coreani e wild cards, lascia in dote qualche dubbio sulla tenuta difensiva (7 gol subiti in tre partite), e pure una esultanza ai limiti della lesa maestà…

La Juve, costretta a rimontare prima l’1-0 e poi il 3-1, è orfana del vero Cr7 che, seduto in panchina, deve pure sorbirsi il suo celebre ‘Siuuuu‘, ironicamente interpretato dall’attaccante Cesinha, pure lui idioma portoghese (nazionalità brasiliana), ma poco altro in comune con il 7 della Juve…

La smorfia di Ronaldo, a metà tra lo stare al gioco e la stizza, è stata poi accompagnata dal chiarimento di fine primo tempo quando Cesinha si è avvicinato a Cr7 per spiegargli il gesto. E chiedergli la maglia…

Team K League player Cesinha scored for his team and then does the Ronaldo SIUUU celebration with his teammates while pointing towards Cristiano on the bench.



Cesinha also asked for Ronaldo's shirt after Half-Time. pic.twitter.com/1eYb7HZ9G8