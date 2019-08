Vasco mostra una piantagione di cannabis “legale” a Zocca: «In Italia tira aria un po’ oscurantista» – Il video

Vasco Rossi ha diffuso sui suoi canali social un video in cui visita un campo di cannabis, in compagnia dei coltivatori della zona di Zocca, in provincia di Modena, dove è nato il cantante.

«Vi faccio visitare una piantagione di cannabis legale – ha detto Vasco – quella senza Thc, senza effetti di sballi strani, ma solo diciamo curativa». Vasco si è fatto spiegare quindi quali devono essere le caratteristiche della cannabis che viene coltivata in quei campi: «E speriamo che la legge nazionale non ci inc*** all’ultimo», commentano i coltivatori.

«Tira un’aria un po’ oscurantista» ha poi risposto il cantante, riferendosi alla sentenza della Cassazione dello scorso maggio, che ha interessato chi commercia le infiorescenze e derivati dalla cannabis.

Leggi anche: