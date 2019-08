Leroy Sané fuori per 6 mesi, il Bayern Monaco si fionda su Perisic

Sfumato un affare da 200 milioni di euro. I tedeschi bussano per il croato

Il mercato è imprevedibile, come gli infortuni. Meno doloroso e più cinico. E così dopo il grave infortunio contro il Liverpool in Community Shield, costato sei mesi di stop al tedesco Sané del Manchester City, il Bayern Monaco cambia obiettivo e va su Perisic dell’Inter.

Sanè e il suo pesante infortunio – Ansa

Formula e apertura

La lesione al crociato di Sané ha fatto saltare, almeno per ora, un trasferimento (ingaggio compreso) da 200 milioni di euro, aprendo la pista che porta al croato, messo ai margini da Conte che non lo vede come esterno nel suo 3-5-2.

Il Bayern, alle prese con una rifondazione generale, sta pensando ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. E l’Inter apre in modo da risparmiare almeno su un ingaggio lordo annuale da 9 milioni di euro.

Foto di copertina Perisic/Ansa