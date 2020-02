Manchester City fuori per 2 stagioni dalla Champions League: ha violato il fair play finanziario

È un bombazo che rischia di diventare fracaso per il Manchester City. Il ricchissimo club inglese è stato cancellato dalle due prossime stagioni di Champions League per gravissime violazioni del fair play finanziario. In particolare, secondo la Corte Giudicante, i Citizens avrebbero gonfiato le entrate dei contratti di sponsorizzazione. La stagione in corso è salva, ma adesso su Guardiola e sul club (con tutte le ricadute economiche del caso) pende una condanna a vincere.



Il City, che a inizio stagione ha speso ‘solo’ 166 milioni di euro vantando una rosa che va oltre il miliardo di euro, è costretto ora a fare ‘all-in’. Il primo cliente, negli Ottavi di UCL, è il Real Madrid, non il massimo della vita.

La decisione della Uefa sconvolge ulteriormente anche il futuro calciomercato. Guardiola, che probabilmente lascerà a prescindere il club a fine stagione, difficilmente proseguirà senza il palcoscenico più importante. E così stavolta, dopo tante minacce e sanzioni già irrogate (vedi ad esempio Barcellona con sedute di mercato bloccate), si è passati alle vie di fatto. Le più stringenti e con una vittima eccellente. Il City farà ricorso al Tas.

Foto di copertina Ansa

