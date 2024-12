«Non ci sono prove sufficienti». Chiuse le indagini sul caso di violenza sessuale che avrebbe coinvolto Kylian Mbappé

Nel comunicato della procura svedese l'attaccante del Real Madrid non viene mai menzionato. Ma i media svedesi sono convinti che sia lui, anche se al tempo i legali respinsero la notizia bollandola come falsa

Sarebbero state chiuse le indagini per presunti stupri e violenze sessuali che avrebbero coinvolto il calciatore francese Kylian Mbappé. Per la procura svedese non c’erano prove sufficienti. «La mia valutazione è che le prove non sono sufficienti per procedere e l’indagine è quindi chiusa», ha dichiarato il procuratore Marina Chirakova non menzionando l’attaccante del Real Madrid, ma sottolineando che all’indagato «non gli è stato notificato il sospetto di reato».

Mbappé mai nominato dalla procura svedese

«Abbiamo adottato le consuete misure investigative, compreso lo svolgimento di una serie di interviste – ha aggiunto Chirakova – nelle indagini sulla violenza sessuale è consuetudine svolgere anche indagini tecniche e lo abbiamo fatto anche in questo caso». Per ora chi ha denunciato la violenza non ha rilasciato commenti. I procuratori non hanno mai nominato pubblicamente il sospettato, ma molti media svedesi hanno riferito che si trattava del calciatore, che è stato a Stoccolma a ottobre, durante una pausa del campionato spagnolo. All’epoca i legali di Mbappé respinsero le indiscrezioni definendole false.