Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la caviglia: l’infortunio shock al Mondiale per club e le lacrime del portiere – Il video

Le immagini mostrano chiaramente la torsione innaturale dell’articolazione dell'attaccante del Bayern. Il club tedesco, sconfitto per 2-0, esce dalla competizione e perde uno dei suoi giocatori più talentuosi

Momenti di grande paura durante i quarti di finale del Mondiale per club nella sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, vinta dal club francese per 2-0. Jamal Musiala è stato vittima di un grave infortunio in seguito a un duro scontro con William Pacho e Gigio Donnarumma. L’episodio si è verificato quando il portiere del Psg è uscito in maniera decisa sui piedi dell’attaccante del Bayern per cercare di chiudergli lo specchio della porta. Nel tentativo di anticiparlo, Donnarumma lo ha travolto involontariamente, finendo per schiacciare la caviglia di Musiala sotto il suo corpo.

Donnarumma con le mani al volto

Le immagini che circolano sui social mostrano chiaramente la torsione innaturale dell’articolazione, un momento drammatico che ha subito fatto presagire la gravità dell’infortunio. Lo stesso Donnarumma, resosi conto dell’accaduto, ha reagito portandosi le mani al volto, visibilmente scosso. Immediato l’intervento dello staff medico, che ha soccorso il giocatore e lo ha portato fuori dal campo in barella, tra l’apprensione dei compagni e del pubblico. Una nuova tegola, dunque, per il Bayern Monaco, che rischia di perdere ancora una volta uno dei giocatori più talentuosi della sua rosa.