Altra domenica da incubo per Donnarumma: calcio in faccia all’avversario, espulso dopo 9 minuti – Il video

Non accenna a decollare l’avventura parigina di Gigio Donnarumma. Il portiere dell’Italia, “fuggito” due estati fa dal Milan al Paris Saint Germain, ha inanellato un problema dietro l’altro. E una ricca serie di papere e figuracce, anche in questo primo scampolo della stagione. Oggi un nuovo episodio della saga. Al nono minuto del match contro il Le Havre, il portiere è uscito fuori dalla sua area per tentare d’interrompere l’incursione dell’attaccante avversario, Josué Casimir. Ma c’ha messo un po’ troppa foga: uscito scomposto con la gamba protesa verso l’alto, ha colpito anziché il pallone il volto dell’avversario. Impossibile per l’arbitro non sanzionarlo con il cartellino rosso. Donnarumma ha abbandonato il campo sconsolato, lasciando i suoi in 10 per tutto il resto del match. Anche se i suoi campioni hanno rimediato poi mirabilmente: ci hanno pensato Mbappé e Vitinha a segnare le due reti che hanno inchiodato il risultato sullo 0-2 finale.

