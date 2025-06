Fognini contro Alcaraz, la reazione virale di Beckham: il punto dell’azzurro che fa impazzire il pubblico di Wimbledon – Il video

A 38 anni, il tennista azzurro prossimo al ritiro mette in seria difficoltà lo spagnolo campione in carica

Fabio Fognini ha regalato uno spettacolo puro al Centre Court di Wimbledon. L’azzurro ha tirato fuori dal cilindro una prestazione meravigliosa a 38 anni contro il campione in carica Carlos Alcaraz, mostrando quel «braccio» magico che gli ha sempre permesso di togliersi soddisfazioni contro i giganti del tennis mondiale. Un punto in particolare ha fatto schizzare in piedi tutti gli spettatori presenti sugli spalti del tempio del tennis, e sembra destinato a entrare di diritto tra i colpi più belli dell’intero torneo. Fognini ha sfiorato l’impresa contro lo spagnolo, chiudendo l’incontro al quinto set. Un match portato avanti alla pari col numero 2 al mondo, fino al crollo nell’ultimo set (5-7, 7-6, 5-7, 6-2, 1-6).

Il punto da antologia: tutti i colpi migliori di Fognini in uno scambio

In un singolo punto si sono concentrate praticamente tutte le qualità migliori del tennista di Arma di Taggia. Sul servizio del numero due del mondo, Fognini ha risposto benissimo dando il via a uno scambio intensissimo che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il primo a tentare una variazione è stato proprio l’italiano, che ha preso la rete per accorciare lo scambio. Ma Alcaraz non è il campione in carica per caso: è riuscito a salvarsi con un recupero eccezionale, alzando un pallonetto con il contagiri che sembrava imprendibile.

Smash chirurgico e colpo finale da maestro

Qui è arrivato il grande recupero di Fognini: uno smash da fondo chirurgico che ha costretto lo spagnolo a un nuovo miracolo. Ma stavolta non c’è stato nulla da fare per Carlitos, perché Fabio con un altro «ricamo» da manuale ha chiuso definitivamente il discorso. Il pubblico è esploso in un’ovazione che ha attraversato tutto il Centre Court, mentre le telecamere hanno catturato la reazione degli spettatori in delirio per quello che avevano appena visto.

Applausi e complimenti anche da Alcaraz

Segno della bellezza del punto giocato dall’italiano sono stati gli applausi dello stesso Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, che durante tutta la sfida ha riservato complimenti al suo avversario, non ha potuto fare altro che riconoscere la classe del colpo messo a segno da Fognini.

Beckham in tribuna d’onore: l’espressione virale dell’ex United

Il pubblico presente sugli spalti si è lasciato andare a vere e proprie ovazioni, fino all’esplosione finale per il punto di Fognini. Le telecamere hanno immortalato anche la reazione dei vip presenti nella tribuna d’onore, tra cui spicca la presenza di David Beckham. L’ex calciatore inglese, gloria del Manchester United e attuale proprietario dell’Inter Miami, è una presenza fissa a Wimbledon. Stavolta non ha nascosto lo stupore per quanto stava accadendo in campo, sfoggiando un’espressione particolare che è subito diventata virale sui social.