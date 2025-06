Terremoto nello staff di Sinner, lo strappo prima di Wimbledon e l’intervista sgradita: perchè se ne vanno il fisioterapista e il preparatore atletico

Separazione a sorpresa nello staff di Sinner: via Marco Panichi e Ulises Badi. Erano entrati nell'entourage del numero 1 al mondo nel settembre 2024

Jannik Sinner cambia nuovamente il suo staff tecnico. Dopo soli 10 mesi il campione altoatesino ha deciso di interrompere il rapporto con Marco Panichi e Ulises Badi, rispettivamente il preparatore atletico e il fisioterapista. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi 27 giugno, in concomitanza con i sorteggi del tabellone di Wimbledon, torneo nel quale il numero 1 del mondo sarà affiancato solo da i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e dall’osteopata Andrea Cipolla. I due erano entrati a far parte del coaching staff di Sinner nel settembre 2024, a seguito della vicenda Clostebol che era costata la squalifica di tre mesi. Si attende ancora un comunicato da parte del management del tennista che ufficializzi la decisione e renda noti i nomi dei sostituti.

I dissidi «extra campo» dietro il cambio di staff di Sinner

La scelta di affiancarsi a Marco Panichi e Ulises Badi era stata celebrata come una grande mossa da parte di Sinner, vista l’esperienza ventennale del duo con il serbo Novak Djokovic. L’annuncio odierno ha dunque lasciato spiazzati gli addetti ai lavori, anche se un primo indizio era già stato dato dal coach Vagnozzi. In occasione dell’allenamento congiunto con Medvedev di ieri 26 giugno, Vagnozzi ha pubblicato una foto con gli staff di entrambi i giocatori: i più attenti hanno notato l’assenza del fisioterapista e del preparatore atletico. In mancanza di spiegazioni da parte del tennista, che forse domani in conferenza stampa potrebbe chiarire la situazione, iniziano già a circolare le prime voci sulle possibili motivazioni della scelta. Secondo quanto riportato da Sky Sport i dissiddi sarebbero di natura extra campo. In particolare, alcune voci attribuiscono la decisione a una recente intervista rilasciata da Panichi, che potrebbe non essere stata ben accolta dall’entourage del numero uno al mondo. All’addio di Panichini e Badi, si aggiungerà al termine della stagione anche quello del coach Darren Cahill, già concordato da tempo.