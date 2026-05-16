Internazionali d’Italia, Sinner batte Medvedev e vola in finale contro Ruud

Alla ripresa della semifinale, interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l'azzurro, Sinner ha chiuso l'incontro 6-2 5-7 6-4

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli Internazionali di Roma, per il secondo anno consecutivo. Alla ripresa della semifinale, interrotta ieri – venerdì 15 maggio – per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l’azzurro, Sinner ha chiuso l’incontro 6-2 5-7 6-4. In finale, domani, sfiderà il norvegese Casper Ruud.

Sinner: «Ieri sera ho fatto fatica a dormire»

«Una sfida diversa dal solito», l’ha definita l’azzurro dopo aver strappato il pass per la finale di domenica. «Nella notte non faccio mai fatica a dormire invece ieri sera sì, il terzo set era quasi finito ma non sai mai cosa può succedere – prosegue Sinner -. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire la situazione. Ruud sta giocando un tennis migliore dell’anno scorso, ogni partita è diversa, sono contento di potermi giocare la finale, è un torneo speciale».

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Sinner agli Internazionali d’Italia, Roma, 16 maggio 2026