«Non fate come questo tizio», la follia del tifoso al Giro d’Italia a Napoli: come ha cercato di fare cadere il gruppo – Il video

È stata la prontezza di uno dei ciclisti a evitare che il gesto del ragazzo provocasse una caduta, che in quel momento sarebbe stata disastrosa. Il gesto immortalato dalla diretta Tv e diventato virale

«Non comportatevi come questo tizio» scrivono sui canali social ufficiali del Giro d’Italia, dove è stato pubblicato il video di un disastro sfiorato nella tappa conclusa oggi 14 maggio a Napoli e vinta da Davide Ballerini della Xds Astana. Come mostrano le immagini, durante la sesta tappa Paestum-Napoli, tra i comuni di Brusciano e Marigliano, un ragazzo ha cercato di provocare una caduta del gruppo lanciato ad alta velocità. L’accaduto è stato registrato in una rotonda, poco prima del passaggio del traguardo volante, quando il ragazzo si è sporto con una gamba e ha tentato di colpire con calci i corridori in transito. Come spesso accade per questo genere di soggetti, lo pseudotifoso non era solo: con lui anche altri sodali hanno tentato in qualche modo di infastidire i ciclisti al loro passaggio. Uno dei ciclisti però ha reagito prontamente, allontanandolo con una spinta della mano, evitando il disastro.

Dura la risposta dell’organizzazione del Giro sui social: «Tifosi. Vi adoriamo a bordo strada. Adoriamo il vostro entusiasmo, adoriamo il vostro tifo per i corridori, adoriamo il vostro abbigliamento da fenicotteri. Ma c’è un limite da non superare. Non siate come questa persona».