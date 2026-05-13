Sinner aspetta, c’è la sorpresa Darderi contro la promessa Jodar in campo. La sfida agli Internazionali: l’orario e dove vederla in chiaro

Dopo l'impresa di ieri contro Alexander Zverev, Darderi in campo sul centrale contro lo spagnolo Jodar. La partita in programma non prima delle 20.30 sul Centrale

Riposa Jannik Sinner, atteso domani dai quarti di finale contro Andrey Rublev, non il tennis italiano. Dopo l’impresa contro il numero 3 del ranking Alexander Zverev, oggi Luciano Darderi torna in campo per conquistare la semifinale degli Internazionali di Roma. Dall’altro lato della rete ci sarà il classe 2006 Rafael Jodar, considerata la nuova promessa del tennis e designato da molti come l’erede di Nadal. Nessun precedente tra i due: quella sul Centrale del Foro Italico sarà la primissima sfida tra l’italo-argentino e lo spagnolo.

Darderi: «So di avere le qualità per battere chiunque»

Darderi non si vuole fermare e sogna la finale tutta italiana contro Jannik Sinner. Prima però deve affrontare Jodar, esploso nel 2026 con una serie di prestazioni illuminanti, soprattutto sulla Terra Rossa: dopo aver vinto l’Atp 250 a Marrakech, è stato sconfitto in semifinale da Fils a Barcellona e ai quarti di Madrid da Sinner. «È un grande giocatore: darò il massimo, il pubblico mi aiuterà, come ha fatto negli ottavi», ha detto Darderi. L’azzurro, già virtualmente al numero 17 del ranking, il punto più alto della sua carriera, punta in alto: «So di aver le qualità per poter affrontare e battere chiunque».

Darderi-Jodadr, quando si gioca e dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento è per il 13 maggio nel Centrale del Foro Italico. Sarà il secondo match nella session serale, non prima delle 20:30. La diretta televisiva è affidata ai canali Sky Sport, con copertura in chiaro su Tv8, che da quest’anno trasmette un incontro al giorno per il torneo maschile sul digitale terrestre. Per il torneo femminile invece tutte le partite sono in chiaro su Supertennis. Per lo streaming le opzioni sono SkyGo, NOW, Tennis Tv e la piattaforma web di Tv8.