Pellegrino ci prova, ma Sinner tira dritto: chi troverà ai quarti. Clamoroso Darderi che asfalta Zverev

Trentunesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 per Sinner, che accede ai quarti di finale. Impresa di Darderi che annulla quattro match point e batte il numero 3 del ranking, Zverev

Va a un implacabile Jannik Sinner il derby azzurro valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia contro la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. Continua senza perdere neanche un set il cammino dell’altoatesino verso l’unico Masters 1000 non ancora in bacheca, il torneo che gli permetterebbe di conquistare il Career Golden Masters. Di certo è arrivata la trentunesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, eguagliando il primato di Djokovic nel 2011. «Bravo Andrea!», la scritta Sinner sulla telecamera alla fine del match terminato 6-2 6-3, complimentandosi con il suo avversario che si è detto «contento così». Ad attendere il numero uno al mondo ai quarti di finale ci sarà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.

Sinner: «Derby italiano speciale, peccato fosse agli ottavi»

È uno Jannik Sinner soddisfatto quello che parla dopo aver vinto la sua 26esima partita consecutiva, come accadde già tra il 2024 e il 2025: «Il derby qui in Italia è sempre diverso. Peccato che fosse solo agli ottavi questa gara, sarebbe stato più bello se fosse stata più in là con il torneo». Un pensiero anche per Andrea Pellegrino, rivelazione del torneo e autore di «una grande partita. Sono molto felice per lui, ha fatto un torneo straordinario».

L’impresa di Darderi

Non solo Sinner. Il cielo è azzurro sopra il cielo del Foro Italico, grazie all’impresa di Luciano Darderi contro il n.2 del torneo, Alexander Zverev. Dopo un primo set da incubo terminato 1-6, il numero 20 del ranking reagisce, annulla quattro match point al tedesco e porta a casa un tie break lunghissimo al termine del secondo set. Il servizio è invece decisivo per portarsi a casa il match, in un ultimo set dominato da Darderi, che conquista così la prima vittoria in carriera contro un top 10 e raggiunge i quarti di finale degli Internazionali di Roma. Ad attenderlo ci sarà la promessa spagnola Rafael Jodar. Non supera il turno Lorenzo Musetti, eliminato da Casper Ruud in mattinata.

L’unico precedente tra Sinner e Pellegrino: un torneo giovanile nel 2019

Un derby azzurro negli ottavi di finale sul Centrale del Foro Italico tra il numero uno al mondo, Jannik Sinner, e la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. Il numero 155 del ranking, infatti, è stato bravissimo a passare le qualificazioni e centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un evento così prestigioso, battendo Gaston, Landaluce, Nardi, Fils e, al terzo turno, lo statunitense Tiafoe (n.25 Atp). Sinner era arrivato alla partita dopo essersi sbarazzato ieri, 11 maggio, dell’australiano Popyrin in due set (6-2, 6-0) e, in precedenza, dell’austriaco Ofner. L’ottavo di finale a Roma non è stata una prima volta: Sinner e Pellegrino si sono già incrociati nelle loro carriere, ma nel 2019. Era la finale di un torneo giovanile, il Future M25 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Vinse agilmente un giovane Sinner, 6-1 6-1.