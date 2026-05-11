Internazionali, magia per Sinner: batte Popyrin e va agli ottavi

L'azzurro vince in due set, 6-2 6-0. Ora sfida a Pellegrino

Jannik Sinner supera Alexei Popyrin in due set, 6-2 6-0 e si qualifica agli ottavi degli Internazionali d’Italia. Il prossimo avversario sarà l’italiano Andrea Pellegrino. Il numero 1 del mondo ora raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione. Il serbo raggiunse questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Per Sinner si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie.

«Più italiani vano avanti meglio è»

«Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo», ha commentato il campione dopo la vittoria nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. «Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti», ha aggiunto il numero uno del mondo, che si giocherà un posto nei quarti di finale con il 29enne pugliese.