Jannik Sinner in campo oggi con l’ondata azzurra agli Internazionali di Roma: a che ora gioca e dove vederlo in chiaro. Le partite degli altri italiani

Il numero 1 al mondo in campo non prima delle 15 contro l'australiano Alexei Popyrin. Oggi in campo al Foro Italico anche gli azzurri Bellucci, Pellegrino e Cobolli

Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno degli Internazionali di Roma, l’unico Masters 1000 non ancora presente in bacheca. Dopo aver battutto agilmente in due set (6-3, 6-4) l’austriaco Ofner al secondo turno, oggi il campione altoatesino è atteso dal confronto con il numero sessanta nel ranking Atp, Alexei Popyrin, che nel turno precedente aveva sconfitto Matteo Berrettini (6-2, 6-3). Tre i precedenti tra i due: due vittorie per Sinner, l’ultima il 18 febbraio sul cemento di Doha, e una di Popyrin, proprio sulla terra rossa, ma di Madrid, nel lontano 5 maggio 2021.

Sinner-Popyrin, quando si gioca e dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento è per l’11 maggio nel Centrale del Foro Italico, non prima delle 15 italiane. La diretta televisiva è affidata ai canali Sky Sport, con copertura in chiaro su Tv8, che da quest’anno trasmette un incontro al giorno per il torneo maschile sul digitale terrestre. Per il torneo femminile invece tutte le partite sono in chiaro su Supertennis. Per lo streaming le opzioni sono SkyGo, NOW, Tennis Tv e la piattaforma web di Tv8.

Gli altri azzurri impegnati oggi

Sinner non è l’unico italiano in campo oggi per il terzo turno degli Internazionali di Roma. In mattinata in campo il numero 80 al mondo Mattia Bellucci contro lo spagnolo Martin Landaluce (n.94 al mondo). Per il 25enne di Busto Arsizio, gli ottavi di finale sarebbero il piazzamento più alto mai raggiunto in carriera in un torneo 1000. I precedenti però sono dalla parte dello spagnolo: tre vittorie in altrettanti match. A seguire, Andrea Pellegrino (n.155 Atp) cerca l’impresa contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.22 al mondo). Tra i due non ci sono precedenti. Aprirà la sessione serale sul Centrale Flavio Cobolli. Il numero dodici al mondo sarà opposto all’argentino Thiago Agustin Tirante (n.69 ATP). Nell’unico precedente aveva vinto il 25enne di La Plata, al primo turno del Masters 1000 di Miami 2025.